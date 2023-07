Repräsentanz Gottes

Heute zu Gast ist Daniela Milz-Ramming. Viele gehörlose Christen werden sie kennen, denn sie ist Landespfarrerin für Gehörlose. Im Dienste des Herrn ist sie in ganz Baden-Württemberg unterwegs, damit auch Menschen Gottesdienst feiern können, die nichts hören. In der Sendung berichtet Frau Milz-Ramming, was sie an der Gebärdensprache mag und welche Kritik sie an der Inklusion übt.