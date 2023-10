Veränderung - Warum Geben (fast) immer reich macht

In Neapel gibt es die Tradition des "Caffé sospeso". Kauft jemand sich einen Kaffee, kann ein weiterer, "schwebender" Kaffee mitgezahlt werden. Dieser wird vom Café-Besitzer notiert und später an Bedürftige ausgeschenkt. Maren Hoffmann-Rothe inspiriert dieser Brauch. Er zeigt, dass es nicht immer großer Taten bedarf, um anderen Liebe zu geben. Für sie ist Jesus hier das größte Vorbild - denn nicht nur im Großen hat er gegeben, sondern auch im kleinen Detail, zeigt sie in ihrer Predigt. Außerdem ist Vanessa Reichle zu Gast. Im Gespräch mit Johannes Ehrismann gibt sie einen Einblick in die Arbeit der Armutsdiakonie der Zieglerschen.