Veränderung - Wie der Spagat zwischen Hoffen und Handeln leichter wird

Torsten Hebel hat sich auf eine Reise begeben, eine Reise zu sich selbst und zu Gott. Davon erzählt er als Gast in dieser Sendung im Gespräch mit Maren Hoffmann-Rothe. Außerdem spricht er in der Predigt über die Heilung der blutflüssigen Frau in Markus 5,24-34.