Hoffnungsfest

Hanna Stäbler-Breitmayer hat zusammen mit Jesus Geburtstag am 24. Dezember. In der Kindheit war das immer ein ganz besonderer Tag. Später als Erwachsene hat Hanna so manchen Heiligabend nicht zu Hause, sondern in "Evas Stall" verbracht, einer Weihnachtsfeier für obdachlose oder einsame Menschen in Stuttgart. Als Stallengel konnte sie hier etwas Liebe und Wärme weitergeben. Eine herzerwärmende und hoffnungspendende Weihnachtspredigt hält Maren Hoffmann-Rothe und Johannes Ehrismann liest die Weihnachtsgeschichte vor.