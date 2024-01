Dankbarkeit

So oft am Tag sagt man Danke. Doch wie oft sagt man es von Herzen? Zum Jahresende zeigen Maren Hoffmann-Rothe und Johannes Ehrismann, wie man sich auf spielerische Art Gedanken darüber machen kann, wofür man dankbar ist. Inwiefern Dankbarkeit auch für die Gesundheit gut ist, verrät Gottfried Heinzmann in seiner Predigt.