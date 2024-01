Du bist geliebt

Als Timo Langner Karriere als Popstar macht, wähnt er sich am Ziel seiner Träume. Doch er stellt fest, dass Gott andere Pläne mit ihm hat und ist bereit, sich auf dessen Führung einzulassen. Dabei macht der Musiker die Erfahrung, dass Gottes Liebe wirklich frei macht. Johannes Ehrismann greift diese überwältigende Liebe in seiner Predigt auf und zeigt, wie sich diese göttliche Liebe in Jesus ausdrückt.