Du wirst erwartet

Gott erwartet uns voller Liebe, davon ist Maren Hoffmann-Rothe überzeugt. Sie meint sogar, "Gott erwartet dich" könnte ein Untertitel der Bibel sein. Anhand der Vielfalt von Jesu Ich-bin-Worten möchte sie in ihrer Predigt darlegen, wie sehnsüchtig Jesus uns erwartet und dabei in unser aller Lebenswirklichkeit eintritt - in alle Fragen und alle Freuden.