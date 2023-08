Bruder Matthias - junger Typ in altem Kloster

Das alte Kloster ist in diesem Fall die Abtei Neresheim, die es seit 1095 gibt und damit mehr als 900 Jahre alt ist, ein Benediktinerkloster im Ostalbkreis in Baden-Württemberg. Der "junge Typ" ist Bruder Matthias Maucher. Er entschied sich mit 24 Jahren für ein Leben im Kloster und arbeitet heute in der Klosterbuchhandlung. Mit ihm zusammen leben heute nur noch sechs deutlich ältere Mönche dort. Warum er sich mit 24 Jahren für ein Leben im Kloster entschlossen hat, wie er die lange Geschichte des Orts empfindet und ob er sich wie in einer "Senioren-WG" vorkommt - alle diese Fragen beantwortet er Moderator Christian Turrey.