Die Welt der Gehörlosen: ein Kampf um Teilhabe

In Deutschland leben rund 80.000 gehörlose Menschen. Etwa 250.000 verständigen sich in der Gebärdensprache. Darunter auch Hörgeschädigte und Menschen mit elektronischer Hörprothese. Doch in der Welt der Hörenden fühlen sie sich oft ausgegrenzt. Wo fehlt es an Unterstützung? Wie müssen sich Gehörlose durch den Alltag kämpfen? Und wie können Hörende gut mit ihnen umgehen? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit Patricia-Manuela Wahl, hörgeschädigt seit dem 4. Lebensjahr, und Hannah Häberle, Staatlich Geprüfte Dolmetscherin für die deutsche Gebärdensprache.