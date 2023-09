FASD - Alkohol während der Schwangerschaft

Wenn Frauen während der Schwangerschaft Alkohol trinken, riskieren sie schwere Behinderungen für ihr Kind. Denn Alkohol kommt ungefiltert im Mutterleib an. Die Folge: Das ungeborene Kind kann körperlich und geistig geschädigt werden. Allein in Deutschland werden jedes Jahr rund 10.000 Kinder mit der Diagnose "Fetale Alkoholspektrumstörung" geboren, kurz: FASD. Die Dunkelziffer ist groß. Was bedeutet FASD für das Leben der betroffenen Kinder? Vor welchen Herausforderungen stehen die Familien? Und wie kann Betroffenen geholfen werden? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen: Maggy Fischer, deren Adoptivsohn Ben FASD hat, Susanne Sommer, Sozial- und Religionspädagogin.