Krisen überwinden durch die Kraft der Hoffnung

Krieg, Klimawandel, Energiekrise, Pandemie. In jüngster Zeit folgte eine Krise die nächsten. Die Hoffnung vieler Menschen ist dabei immer wieder auf die Probe gestellt worden. Doch gerade in Krisenzeiten ist Hoffnung wichtig. Aber was sollen wir tun, wenn wir hoffnungslos sind? Wie finden wir wieder Hoffnung? Und was kann sie bewirken?