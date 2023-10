Abschied nehmen - was bei Trauer hilft

Bei "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" geht es um ein Gefühl, das sicherlich jeder von uns einmal hat: die Trauer - wenn ein geliebter Mensch oder zum Beispiel auch ein langjähriges Haustier stirbt und man das verarbeiten muss. Wie verläuft ein Trauerprozess, was hilft einem selbst oder eben auch jemandem im Bekanntenkreis, der trauert? Darüber sprechen sie in ihrer Sendung mit Anke Keil, Trauerbegleiterin vom katholischen Hospiz St. Martin in Stuttgart.