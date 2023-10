Naomi van Dooren: Mit Gott durch die Krise

Bei "The Voice of Germany" ist sie die Frau hinter den Kulissen. Naomi van Dooren unterstützt von Beginn an die Talente der bekannten TV-Castingshow. In Kalifornien geboren und in einer christlichen Hippie-Kommune aufgewachsen, wird ihr der Glaube an Gott und die Leidenschaft für Musik schon früh mit auf den Weg gegeben. Ein Burnout und Depressionen machen einen Strich durch ihre Karriereplanung. Heute sagt die 50-jährige: "Die Krise war Gottes größtes Geschenk an mich." Was hat ihr durch ihre persönlichen Krisen geholfen? Wie muss man sich das Leben in einer christlichen Hippie-Kommune in den 70er-Jahren vorstellen? Und wie bringt Naomi van Dooren ihre Expertise und Erfahrungen bei "The Voice of Germany" ein? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihrem Gast.