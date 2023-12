Moritz Brückner - Neuanfang im Rollstuhl

Ein schwerer Surfunfall wird für Moritz Brückner zum Wendepunkt in seinem Leben. Der damals 20-Jährige sitzt seitdem im Rollstuhl. Aufgeben kam für Moritz Brückner nie in Frage. Er hat sein Leben neu angefangen. Heute spielt der 24-Jährige Rollstuhlrugby im Nachwuchskader der Deutschen Nationalmannschaft, hält Vorträge und versucht, seine Erfahrungen an andere Betroffene weiterzugeben. Wie sich sein Leben seit dem Unfall verändert hat, welchen Herausforderungen er sich stellen muss und was ihm heute wichtig ist, das erzählt er Moderatorin Heidrun Lieb.