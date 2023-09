Abgestumpft? Gewinne deine geistliche Schärfe zurück! (1/2)

Bayless Conley möchte unseren Glauben neu erfrischen, falls wir geistlich abgestumpft sind. Er zeigt zwei Dinge, an denen man erkennen kann, ob man an geistlicher Schärfe verloren hat und wie man zu einem begeisterten Glauben an Jesus zurückfinden kann!