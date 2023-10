Gottes großes Geschenk an dich: Kraft

Der Name "Jesus" hat Kraft - in seinem Namen können Wunder geschehen und böse Mächte müssen weichen. Diese Kraft steht auch für uns bereit, sagt Bayless Conley und zeigt anhand von konkreten Bibelstellen und praktischen Beispielen, wie wir diese Kraft im Alltag in Anspruch nehmen und mögliche Schwierigkeiten überwinden können.