Gottes großes Geschenk an dich: seine Zusagen

Gott gibt uns in der Bibel viele Zusagen. Zum Beispiel in Bezug auf Heilung und Frieden, sagt Bayless Conley. In dieser Predigt ermutigt er durch konkrete Geschichten aus der Bibel und Anekdoten aus seinem eigenen Leben, Gottes Zusagen zu vertrauen und die nächsten Glaubensschritte zu gehen.