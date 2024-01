Segen wird kommen: Dunkelheit

Konrad Blaser ist davon überzeugt, dass jede Dunkelheit ein Ende hat und Segen auf uns wartet. Am Beispiel von Josef, in dessen Leben es viele dunkle Zeiten gab, möchte Blaser aufzeigen, dass in jeder Dunkelheit auch Gottes Gunst gegenwärtig ist und wir nicht alleine sind.