Sprichst du mit Gott oder mit dir selbst? (Gesunde Theologie?!)

Wie denkt Gott über Sex vor der Ehe? Werden am Ende alle gerettet und niemand geht in die Hölle? Noch nie gab es so viele unterschiedliche theologische Ansätze und Strömungen, wie heute - verfügbar überall im Internet. Aber wie finde ich heute Orientierung in all diesen unterschiedlichen Ansichten? Was sind zeitlose göttliche Prinzipen? Welche Rolle spielt die Bibel und wie kann ich Quellen und Aussagen über Gott und die Bibel überprüfen?