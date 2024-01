Heiligabend Celebration für die ganze Familie (Weihnachten neu erleben)

In der Weihnachtskrippe bei Familie Festel ist Jesus abhandengekommen. Kurzerhand machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach der kleinen Figur. Vielen Menschen geht es so wie dieser Familie meint Tobias Teichen, denn auch wenn ihnen nicht die Jesusfigur verloren geht, lenken viele Dinge an Weihnachten von der eigentlichen Botschaft, des Kindes in der Krippe ab.