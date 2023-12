Die dunkle Nacht (Das geistliche Leben 4)

Das Leben besteht nicht immer nur aus Hochphasen. Jeder Mensch begegnet irgendwann Schwierigkeiten in seinem Leben - dunkle Nächte, in denen das Licht manchmal ganz weit erscheint. Patrick Knittelfelder hat diese Phasen selbst schon erlebt. Gott scheint in diesen Momenten oft weit weg zu sein - doch er ermutigt, diese dunklen Nächte durchzustehen. Wie? Das zeigt er in seiner Predigt.