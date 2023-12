Das Ende der Rastlosigkeit

Etwa 10% der Erwerbstätigen in Österreich gelten als Burn-out betroffen, viele sind gefährdet. Doch wieso übersehen so viele Menschen die Stopschilder und fühlen sich immer weiter getrieben? Wie Gott ein Ende zur Rastlosigkeit setzen kann, erklärt Jakob Gferer in seiner Predigt.