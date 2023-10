Vaterherz (2/2) (Jüngerschaft)

Ein Vater gibt seinen Kindern, was am besten für sie ist und das ist nicht immer das, was die Kinder denken, was für sie am besten ist, meint Sabine Rödinger. Denn es kommt nicht nur darauf an wie Gott über uns denkt, sondern auch wie man über Gott denkt.