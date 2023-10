Fokus auf Gott: Hoffnung!

Wenn Sie einem großen Gott dient, zieht er Sie in eine größere Realität. Ändern Sie Ihr Denken, dann ändern Sie Ihre Welt. Wenn Sie Wunder in Ihrem Leben erleben möchten, werden Sie ein Mensch voller Hoffnung und Dankbarkeit. Aber wie wird man zu so einem Menschen?