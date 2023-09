Worte der Verheißung!

Am Anfang war das Wort heißt es in der Schöpfungsgeschichte des Johannes-Evangeliums. Der erste Artikel der Amerikanischen Verfassung garantiert die Redefreiheit. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, spricht der Haupt mann aus Karfanaum in Matthäus Kapitel 8, 8. Bobby Schuller spricht über die Macht der Worte und erkärt, warum sie ebenso Türen öffnen wie auch verschließen können.