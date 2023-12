Heli-Retter verlieren eigene Tochter

Simon Tanner ist CEO des internationalen Helikopter-Hilfswerks Helimission. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die seit 1971 mit Helikoptern Menschen in Not hilft, die in völlig abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten leben. Mit Ruedi Josuran sprechen er und seine Frau Brikena über das Helfen, das Fliegen, aber auch über Schicksalsschläge wie der Tod ihrer jüngsten Tochter.