Weinbauer, Biker und Tüftler

Ruedi Josuran ist heute in Neftenbach bei Winterthur unterwegs in den Rebbergen von Hansueli und Maya Sprenger. Hansueli ist Winzer und Weinproduzent mit Leib und Seele. Ein schlauer Tüftler, der in seinem geschichtsträchtigen Weinkeller immer wieder mit neuen Keltereimethoden experimentiert und an unkonventionellen Weinsorten rumtüftelt. Er produziert Wein von der Traube bis zur Flaschenfüllung, aber die Arbeit im Rebberg ist nicht nur schön, sondern auch sehr herausfordernd.