Von Alpha zu den O'Bros - christliche Inhalte für jeden (Juli 2023)

Warum kann ein Alphakurs sogar am Lagerfeuer stattfinden und was ist Alpha überhaupt? Wird der Glaube an Gott unterschätzt? Was kann Menschen Hoffnung schenken? In zwei spannenden Interviews geht Beate Busch diesen Fragen nach.