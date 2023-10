Gottesdienst zum Weltmissionssonntag 2023 mit dem kath. Hilfswerk missio e.V.

"Ihr seid das Salz der Erde" (Matthäus 5,13) - unter diesem Leitwort rückt das katholische Missionswerk missio e.V. in diesem Jahr zum Weltmissionssonntag (22.10.) Christinnen und Christen in Syrien und im Libanon in den Vordergrund. Den Eröffnungsgottesdienst für die bundesweite Aktion feiert missio im Freiburger Münster, Hauptzelebrant ist Erzbischof Stephan Burger. Aufzeichnung vom 1. Oktober 2023.