Nachteulen-Gottesdienst mit Andreas Malessa

Andreas Malessa spricht in diesem Gottesdienst über zentrale Verse der Bergpredigt. An wen richten sich eigentlich diese bekannten Worte Jesu? Welche emotionale Wucht verbirgt sich in dem Wort "selig"? Und sind die Seligpreisungen gar eine umgekehrte Drohung? Die Worte aus dem Matthäusevangelium werden von dem Theologen Andreas Malessa sorgfältig beleuchtet. Die Nachteulen-Combo und Pfarrer Dr. Martin Wendte umrahmen den Gottesdienst.