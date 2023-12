Gott ist der Chef, sagt Mirna Mardini, eine von ca. 40.000 ChristInnen, die in Aleppo geblieben sind, trotz Krieg und Bedrohung durch Dschihadisten. Frauen in verschiedenen Städten Syriens erzählen, wie sie den Krieg erlebt haben und wie ihr Leben heute aussieht. Was ist ihr Grund zu bleiben und haben sie noch Hoffnung?