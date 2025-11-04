Globale Herausforderungen der Kirche

Brennpunkt Weltkirche zeigt die Vielfalt der katholischen Christinnen und Christen und die oft prekären Situationen, in denen sie leben, häufig auch dort, wo Christen die Minderheit im Land bilden. Denn könnte es nicht sein, dass die Kirche grade in diesen Gebieten eine wichtige Rolle spielt?

Wie leben Christen als Minderheiten?

Zum Beispiel entscheiden sich Ordensschwestern trotz Krieg und Terror in Syrien zu bleiben, denn wer sollte sonst helfen, wenn die meisten fliehen? Andere setzten sich für die Befreiung von Lohnsklaven in Pakistan ein, um genau diesen Menschen von der kostbaren Liebe Jesu zu erzählen. Oder wie gelingt heute die Balance zwischen Kulturbewahrung und Evangelisation in Venezuela? Einige Ordensleute stehen vor der großen Aufgabe, die Katechese für 6000 Kinder zu gestalten und zwar dort, wo man es nicht direkt vermuten würde: auf der Arabischen Halbinsel.

Das Leben der anderen kennenlernen

Da so wenig über die speziellen Lebensbedingungen von Christinnen und Christen weltweit bekannt ist, gibt es Brennpunkt Weltkirche. Jede der ca. halbstündigen Dokumentationen ist eine spannende Reise an teilweise gefährliche Orte und zu Menschen, die die Liebe Jesu durch ihre Anwesenheit und praktische Hilfe leben.

Die Produktion

Das katholische Radio und TV-Netzwerk CRTN produziert die Dokumentationen im Auftrag von Kirche in Not, das international bekannt ist als ACN - Aid to the Church in Need. Ziel ist es, auf die katholischen Christen in abgelegenen Regionen aufmerksam zu machen und sie zu unterstützen. Im eigenen Studio produzieren sie Sendungen in den verschiedensten Sprachen.