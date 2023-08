Venezuela - Frauen an der Spitze

Zwei Schwesterngemeinschaften in Venezuela dienen den Menschen auf sehr unterschiedliche Weise: die einen kümmern sich um Kinder und Familien in einem armen Treppenviertel in Caracas, die anderen leben zurückgezogen auf einem Hügel und widmen ihr Leben dem Gebet. Sie erzählen, wie sie ihren Dienst an den Menschen verstehen, was ihnen schwer fällt und was ihnen Hoffnung gibt.