Indien - Chhattisgarh: Wir kämpfen weiter

Chhattisgarh, Indiens zehntgrößter Staat, liegt im zentral-östlichen Teil des Landes. Er ist weitgehend unerforscht - etwa die Hälfte des Landes ist bewaldet. Er ist reich an einer Stammeskultur mit einer einzigartigen Tradition von Tanz, Musik und Kunst. Das Christetum kam im 19. Jahrhundert durch französische und belgische Missionare in diese Region. Bis heute setzt sich die Evangelisation in den abgelegenen Stammesgebieten von Chhattisgarh fort. Die Missionsarbeit bringt allerdingt auch Schwierigkeiten und Risiken mit sich.