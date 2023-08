Libanon - 7 Sekunden

Der Libanon ist gleich mehrfach von Krisen erschüttert: finanziell, politisch und die Pandemie. Viele Menschen haben zudem bei der Explosion am Hafen von Beirut alles verloren, doch sie berichten auch davon, wie sie wundersam vor Tod und Verletzung bewahrt wurden. Was bedeutet Gottes Zusage, dass er uns nie alleine lässt, unter so schwierigen Umständen? Und wie wichtig ist die Rolle der Christen in diesem Land, in dem es offiziell noch 17 weitere Religionen gibt?