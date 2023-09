Nigerias bedrohter Friede

Nigeria ist eine der bevölkerungsreichsten Nationen Afrikas. Die Bevölkerung von 160 Millionen teilt sich grob in die Muslime im Norden und die Christen im Süden auf und weiter in etwa 250 verschiedene ethnischen Gruppen. Im Norden gibt es aufgrund der wiederholten Angriffe auf Christen durch die radikale Islamistengruppe Boko Haram starke Spannungen. Bis heute wurden mehr als 20.000 Menschen in diesem Konflikt getötet und 2,6 Millionen Menschen vertrieben. In dieser Sendung geht es um die Geschichten derer, die unter dieser radikalen Gruppe zu leiden hatten.