Pakistan - Shahbaz Bhatti, ein Mann mit einem Traum

Am 2. November 2008 wurde Shahbaz Bhatti als erster Christ in Pakistan zum Minister für Minderheiten gewählt. Schon viele Jahre vorher setzte er sich mit der eigens gegründeten Organisation "All Pakistan Minorities Alliance" für alle religiösen Minderheiten in dem muslimisch regierten Land ein. Nachdem er sich in seinem politischen Amt gegen das seit 1986 herrschende "Blasphemie-Gesetz" einsetzte, unter welchem vor allem die pakistanischen Christen zu leiden hatten, erhielt er diverse Mord-Drohungen. Am 2. März 2011 wurden diese Realität, als er in seinem Auto erschossen wurde. Von vielen wird er bis heute als Märtyrer gefeiert - Familienangehörige, Freunde und Bekannte erzählen von dem Erbe, das er mit seiner wohltätigen Arbeit in Pakistan hinterlassen hat.