Myanmar - Ein Hügel voller Träume

1935 kamen die ersten katholischen Missionare in den Bereich der Südlichen Chin Berge. Sie fingen an, zu evangelisieren und langsam lernten sie die Kultur und die Lebenssituation der Menschen kennen. In der Bibel liest man von Gott, der Adam und Eva schuf. Auf gleiche Weise erzählt die Chin Legende, dass Gott zuerst und vor allem Prey, also Adam schuf und dann Pay, das bedeutet Eva. Die Katholiken sind in Chin in der Minderheit.