Im Herzen Boliviens

Bolivien ist ein einzigartiges Land mit sowohl geografischen als auch kulturellen Kontrasten. Eine Mischung aus lebendiger Tradition, frohen Riten und einem festen Glauben kennzeichnet die Menschen an diesem Ort. Obwohl Bolivien in den letzten Jahren zu den am stärksten wirtschaftlich wachsenden Regionen gehört hat, ist es in der Realität so, dass die Entwicklung fernab der städtischen Zentren gering ist. In den ländlichen Gebieten wird die Isolation der Einwohner sichtbar. Wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt es viele, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten dagegen wenige. In diesem Kontext engagiert sich die lokale Kirche für die Armen.