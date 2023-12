"Segne auch, Höchster, meine Feinde" - Der selige Karl Leisner

"Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach." Dieser Anspruch Jesu Christi ist für viele Glaubenszeugen in der Zeit des Nationalsozialismus auf dramatische Art Realität geworden. Einer von ihnen war der selige Karl Leisner; der Mann, der in einem KZ zum Priester geweiht wurde. Was ihn so besonders und sein Zeugnis aktuell macht, erläutert Monika Kaiser-Haas vom Internationalen Karl-Leisner-Kreis im Gespräch mit Volker Niggewöhner.