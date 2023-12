Demut als Selbstheiligung

Auch die Moral folgt ihren Moden. Eine Tugend hat besonders krasse Wechsel von Hochkonjunktur und Rezession erlebt, und das ist die Demut. Über Jahrhunderte galt sie als Gipfel christlichen Lebens, in der Moderne wurde sie oft belächelt oder gar bekämpft. Was Demut wirklich bedeutet und was sie mit Heiligkeit zu tun hat, bespricht Volker Niggewöhner mit dem Theologen Michael Pies.