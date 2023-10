21 Jahre Bibel TV

Gott sei Dank für 21 Jahre Bibel TV! Der ökumenische Dankgottesdienst in der Hamburger Hauptkirche Sankt Katharinen steht in diesem Jahr unter dem Bibelwort "Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch" (1. Petrus 5,7). Die Predigten halten Hauptpastorin Ulrike Murmann und Pfarrer Josef Fleddermann, Vorsitzender der katholischen Charismatischen Erneuerung in Deutschland. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von den Münchner "Gospelsternen" unter der Leitung von Eric Bond.