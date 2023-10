Eine Million Kinder beten den Rosenkranz

Vom katholischen Heiligen Pater Pio stammt der Ausspruch "Wenn eine Million Kinder den Rosenkranz beten, wird die Welt sich verändern." Das Hilfswerk "Kirche in Not" hat diesen Ausspruch wörtlich genommen und veranstaltet jedes Jahr am 18. Oktober einen Aktionstag, bei dem weltweit Kinder zum Gebet zusammenkommen. Über diese Aktion und die Spiritualität des Rosenkranzes spricht André Stiefenhofer mit dem Geistlichen Assistenten von "Kirche in Not" (ACN) International, Pater Anton Lässer. Moderation: André Stiefenhofer.