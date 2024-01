Dein Versagen ist nicht das Ende

Unsere Fehler müssen nicht unsere Zukunft bestimmen. Durch das, was Christus am Kreuz vollbracht hat, haben wir eine neue Identität und Gott kann in unserem Leben alles wiederherstellen. In dieser kraftvollen Predigt von Joseph Prince lernen wir wesentliche Wahrheiten über das Schuldopfer im Alten Testament und was das mit unserem Leben zu tun hat.