Allen Widrigkeiten zum Trotz

Auch wenn sich das Leben wie ein schwerer Kampf anfühlt: Gott kann die einfachsten Mittel in unserer Hand benutzen, um einen Durchbruch zu bewirken. In dieser Mut machenden und praktischen Predigt spricht Joseph Prince über das Leben verschiedener Glaubenshelden der Bibel und zeigt, wie auch wir jeder Herausforderung mit positiven Erwartungen begegnen können, wenn wir Gott an unserer Seite wissen.