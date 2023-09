6 Frauen stellen ihr Leben in den Dienst Gottes und das auf ganz individuelle Weise. Die Bedürfnisse des Landes in denen sie Leben steht an erster Stelle, egal ob Bildung, Alltagsunterstützung oder Gebet, auf die Schwestern ist Verlass. Brennpunkt Weltkirche bietet einen Einblick in ihre Arbeit und Motivation.