Gefangen in toxischen Beziehungen

Karina wächst mit einer alkoholkranken Mutter und einem gewalttätigen Vater auf. Sie fühlt sich ungeliebt, sucht Zuneigung bei anderen Menschen. So gerät sie zweimal an Männer, die sie sexuell missbrauchen. Bei Superfromm erzählt sie, was die Begegnung mit Jesus in ihr, einer überzeugten Atheistin, auslöste.