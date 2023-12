Die Liebe - was ihr schadet und was sie stark macht

In dieser Ausgabe von "Alpha & Omega" wird es romantisch, denn es geht um die Liebe. Zwar ist kein Liebespaar wie das andere, aber es gibt Dinge, die eine Beziehung stark machen oder die eher schaden. Was das ist, darüber spricht Moderatorin Caroline Haro-Gnändinger mit Julia Hinterthür, Psychologin und systemische Paar- und Sexualtherapeutin bei der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, und mit Christian Roesler, Psychotherapeut und Professor für Klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg.