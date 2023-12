Schule und Glaube - Ist Religionsunterricht noch zeitgemäß?

In Baden-Württemberg gibt es Streit um den Religionsunterricht: Der Landesschülerbeirat fordert, den Unterricht zugunsten von politischer Bildung zu reduzieren. Die Kirchen im Land sind dagegen. Gleichzeitig betont Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Religionsunterricht leiste einen unverzichtbaren Beitrag zur Bildungsarbeit. Wie zeitgemäß ist Religionsunterricht noch in der heutigen Gesellschaft? Wie genau ist er in den Schulen in Baden-Württemberg aufgestellt? Und welche Inhalte lernen die Schüler? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen Jette Wagler, Vorstand Landesschülerbeirat BW und Kathrin Aberle, Evangelische Religionslehrerin.