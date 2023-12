23 Jahre Bischof von Rottenburg-Stuttgart - Gebhard Fürst geht in Ruhestand

Seit September 2000 ist Gebhard Fürst Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zu seinem 75. Geburtstag am 2. Dezember 2023 hat er Papst Franziskus seinen Rücktritt vom Bischofsamt angeboten, wie es alle Bischöfe mit 75 altershalber tun. Diese Ausgabe von "Alpha & Omega" schaut zurück auf die 23jährige Amtszeit von Bischof Fürst und zeigt ihn an wichtigen Stationen seines Bischofslebens: Im Bischofshaus in Rottenburg, im Rottenburger Dom, im Bischöflichen Ordinariat, am Gedenkort für einen seiner Amtsvorgänger, den "Bekenner-Bischof" Joannes Baptista Sproll, und am Martinsdenkmal am Rottenburger Eugen-Bolz-Platz. Seit Beginn seiner Amtszeit war Bischof Fürst regelmäßiger Gesprächsgast bei "Alpha & Omega" Ausschnitte aus diesen Gesprächen sind in der Sendung ebenfalls zu sehen.